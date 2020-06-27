سكان منطقة الخامسة بمدينة العبور يشكون من عدم وجود مواصلات

استغاث المواطن محمد أسامة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من دم تواجد مواصلات فى المنطقة الخامسة عمارات بمدينة العبور.





ويقول فى رسالته : المسافة بيننا وبين الرحاب والتجمع لا تستغرق سوى 15 دقيقة فقط عبر طريق السويس، ولكن نضطر للسير فى طريق الإسماعيلية، وهو ما يزيد من المشقة والتكلفة فنرجو وجود مواصلات بها .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



