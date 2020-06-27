بعد مسلسل فرصة تانية.. عمر الشناوي يدافع عن ياسمين صبري





وقال عمر الشناوي ، من خلال مكالمة هاتفية في برنامج "it بالعربي": انا مش الشخص اللي انتقد المسلسل دا ،انا من وجهة نظري مفيش عمل هيجتمع عليه الناس كلها اكيد كان في انتقادات واكيد كان عندهم حق في الانتقادات اللي اتوجهت للمسلسل لأن كل شخصي لي رأيه وفكره او بيشوف الفن اللي بيحبه.





مسلسل فرصة تانية معالجة درامية محمد سيد بشير، و تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.





يذكر أن آخر أعمال عمر الشناوى مسلسل "بلا دليل" بطولة الفنانة درة، وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكى، وأنعام الجريتلى، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى، وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي.



