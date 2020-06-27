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أخبار العالم

لليوم الثاني.. أمريكا تسجل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت الولايات المتحدة، أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد وسط استمرار تسارع انتشار الجائحة.

ووفقًا لإحصاء نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، فقد تم رصد 40870 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة في أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق إن أمام إدارته بقي عمل قليل لمكافحة فيروس كورونا، معربا عن قناعته بأنه سيتم إنجازه.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي خاصة في تكساس وأوكلاهوما وميزوري وفلوريدا وميسيسيبي، وذلك بعد تسجيل تراجع نسبي لمؤشرات زيادة المصابين والمتوفين، الأمر الذي اعتبرت السلطات أنه يسمح ببدء إجراءات إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

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