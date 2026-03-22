أكثر من 120 منتجًا غذائيًا مبتكرًا جاهز للتسويق في منتدى الصناعة الغذائية بالقاهرة

يُنظم المعهد القومي للصناعات الغذائية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث منتدى متخصص بالمركز ، يجمع المبتكرين والخبراء ورجال الصناعة في مجال الأغذية، بهدف تطوير المنتجات التقليدية، وإطلاق أغذية وظيفية صحية مبتكرة، وفتح آفاق للإنتاج المحلي والتصدير للأسواق العالمية، وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة.

يقام المنتدى يوم الأربعاء 1 أبريل في القاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث، ويتيح التعاون مع رجال الصناعة لتطوير المنتجات المحلية التقليدية وتقديم بدائل مبتكرة أكثر تنافسية من حيث السعر والجودة، وفتح قنوات لتسويق منتجات مصرية بمعايير عالمية. كما يشمل عرض أكثر من 120 منتجًا غذائيًا مبتكرًا جاهزًا للإنتاج والتسويق، مع مناقشة إعداد المواصفات الفنية المعتمدة لكل منتج، وتقديم الاستشارات الفنية والتحاليل المعتمدة لدعم جودة المنتج المصري وزيادة قيمته في السوق.

ويساهم المنتدى في تفعيل مبادرة بديل المستورد بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري لتوفير بدائل محلية للخامات الغذائية الأساسية، كما يُعد منصة لاستقبال المستثمرين لتبادل الخبرات ودراسة التحديات الراهنة بشكل علمي وتطبيقي، وسط حضور نخبة من المتخصصين في التسويق والتصدير وسلامة الغذاء وجودة المنتجات.