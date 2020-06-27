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أخبار العالم

خططت لشن هجوم بيولوجي خطير.. السجن 8 سنوات لسيدة من أصل عربي في ألمانيا

السبت 27/يونيو/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قضت محكمة في داسلدورف، الجمعة، على سيدة ألمانية من أصل تونسي، متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي غير مسبوق في البلاد، بواسطة سمّ الريسين، بالسجن لمدة 8 سنوات. 

جاء ذلك بعدما حُكم على زوجها التونسي قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية نفسها.

واعتقل الزوجان في كولونيا في يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.

ووفقًا لحكم الإدانة فإنّ الزوجين اللذان بايعا تنظيم داعش، لكنّهما لم يتمكّنا من الانضمام إلى مقاتليه في سوريا، تعهّدا في خريف 2017 تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

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