البحرين تسجل 24 ألفا و805 إصابات بكورونا و73 حالة وفاة منذ بداية الوباء

أعلنت وزراة الصحة البحرينية اليوم السبت عن تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 73 وفاة.





وقالت الصحة البحرينية إن حالات الوفاة الـ3 اثنين منهم لمواطنين يبلغان من العمر 49 عامًا، و 65 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عامًا.





وسجلت وزارة الصحة البحرينية أمس الجمعة 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 24805.





وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عقارًا تنتجه شركة بريطانية ربما يكون الأقرب لاعتماده عالميًا كلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



