AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية

السبت 27/يونيو/2020 - 12:48 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
تدعو وزارة الشباب والرياضة برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ، الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار " تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.

وتأتي مهمة المشاورات في إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

وتهدف المشاورات الشبابية العربية إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، ووضع خطة مقترحة للبرامج والأنشطة الشبابية في شتى المجالات، وتبادل الأفكار والخبرات وتشبيك أفكار الشباب حول مستقبل البرامج الشبابية عربيًا في ظل جائحة كورونا وما بعدها، بالإضافة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والايجابية.

كما تهدف المشاورات الشبايبة العربية تعزيز مفهوم إشراك الشباب في صياغة وتصميم البرامج التي تستهدفهم، والاستثمار في أفكار الشباب ومعرفة متطلبات الشباب العربي من برامج في الوقت الراهن وفي المستقبل وتحديد الضروري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تحفيز العمل للوصول إلى تحقيق أثار إيجابية على الشباب في المستوى العربي في ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية الشباب العربي، يتم توثيقها كدليل لبرامج الشباب لثلاثة أعوام قادمة.

ويشترط في المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية أن يكون سن المتقدمين من 18 – 40 عام ، يفضل أن يكونوا من الشباب الذين شاركوا في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والبرامج التي تؤهل وتبني قدرات الشباب في المجالات كافة، ويفضل أن يكونوا من الشباب ذوي التأثير الإيجابي والاستثنائي في مجال عملهم ومجتمعهم، والشباب ممن لديهم خطط للترويج لمبادرات وأفكار الشباب، وأن يُقَدِم من وقع عليه الاختيار ورقة عمل تتحدث عن رؤية الشاب أو الشابة عن مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل.

للتسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية يرجى الدخول على الرابط التالي :

https://www.emys.gov.eg/arab-reg/

يذكر أن أخر موعد للتسجيل للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية ٥ يوليو ٢٠٢٠ .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة تكثف من المسابقات وحملات التوعية للنشء والشباب أون لاين

مستقبلنا رقمي.. الحكومة: منحة مجانية لتدريب 100 ألف شاب في مجالات برمجيات الويب

مصر على طريق التحول الرقمي.. مدينة للمعرفة في العاصمة الإدارية بملياري جنيه و6 مجمعات للإبداع التكنولوجي.. تدريب 73 ألف فرد على مهارات التكنولوجيا و2000 من ذوي القدرات الخاصة بـ 12 دولة إفريقية

10 ملايين متفاعل مع برامج وزارة الشباب والرياضة أونلاين منذ بداية كورونا

منذ بداية أزمة كورونا.. 10 ملايين شاب وفتاة يتفاعلون مع برامج وزارة الشباب أونلاين

عبر تقنية الاتصال المرئي.. وزارة الشباب تنظم مبادرة المشاورات الشبابية العربية

ترشيحاتنا

تخطى 114 عاما.. أكبر متعافى من كورونا في العالم يخرج من المستشفى

أسباب إضاءة مصابيح السيارات الحديثة بالأبيض بدلا من الأصفر

أريد الاستفادة من الصيف.. جويل تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الجمهور يطارد جاستن بيبر

رسالة نارية لتركيا .. اليونان: لدينا الإرادة والقدرة للدفاع الفعال عن مصالحنا

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

إكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه.. وطلبت إعارة شوبير.. فيديو

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

حريق وإصابات وحالة طعن.. الفوضى تجتاح شوارع ليفربول خلال احتفالات البريميرليج.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز