وزارة الرياضة تدعو للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية



وتأتي مهمة المشاورات في إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.





وتهدف المشاورات الشبابية العربية إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الحكومية وجامعة الدول العربية، ووضع خطة مقترحة للبرامج والأنشطة الشبابية في شتى المجالات، وتبادل الأفكار والخبرات وتشبيك أفكار الشباب حول مستقبل البرامج الشبابية عربيًا في ظل جائحة كورونا وما بعدها، بالإضافة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة والايجابية.



كما تهدف المشاورات الشبايبة العربية تعزيز مفهوم إشراك الشباب في صياغة وتصميم البرامج التي تستهدفهم، والاستثمار في أفكار الشباب ومعرفة متطلبات الشباب العربي من برامج في الوقت الراهن وفي المستقبل وتحديد الضروري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تحفيز العمل للوصول إلى تحقيق أثار إيجابية على الشباب في المستوى العربي في ظل جائحة كورونا وما بعد الجائحة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية الشباب العربي، يتم توثيقها كدليل لبرامج الشباب لثلاثة أعوام قادمة.



ويشترط في المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية أن يكون سن المتقدمين من 18 – 40 عام ، يفضل أن يكونوا من الشباب الذين شاركوا في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والبرامج التي تؤهل وتبني قدرات الشباب في المجالات كافة، ويفضل أن يكونوا من الشباب ذوي التأثير الإيجابي والاستثنائي في مجال عملهم ومجتمعهم، والشباب ممن لديهم خطط للترويج لمبادرات وأفكار الشباب، وأن يُقَدِم من وقع عليه الاختيار ورقة عمل تتحدث عن رؤية الشاب أو الشابة عن مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل.



للتسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية يرجى الدخول على الرابط التالي :



https://www.emys.gov.eg/arab-reg/



يذكر أن أخر موعد للتسجيل للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية ٥ يوليو ٢٠٢٠ .



للتسجيل في مبادرة المشاورات الشبابية العربية يرجى الدخول على الرابط التالي :يذكر أن أخر موعد للتسجيل للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية ٥ يوليو ٢٠٢٠ .

تدعو وزارة الشباب والرياضة برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ، الشباب المصري للتسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار " تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.