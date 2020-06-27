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محافظات

كنيسة الأقباط الأرثوذكس بسوهاج تعلق الصلوات حتى منتصف الشهر القادم

السبت 27/يونيو/2020 - 05:12 م
قداس الكنيسة الأرثوذكسية
قداس الكنيسة الأرثوذكسية
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خالد رياض
أصدرت مطرانية الاقباط الارثوكس بسوهاج في بيان لها اليوم، انها قررت تعليق الصوات حتي منتصف الشهر القادم علي ان يتم تقييم الموقف بعد ذلك.

وتضمن البيان الصادر، على استمرار العمل بصلوات الأكاليل والجنازات بالقرارات السابقة باقتصار المُشاركة فيها على ستة أفراد للإكليل، وأسرة المتوفي للجنازات.

وجاء نص البيان الصادر عن المطرانية:-

"الأبناء المباركين شعب إيبارشية سوهاج والمنشأة والمراغة نعمة لكم وسلام من الله أبينا بناءً على البيان الصادر من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بكنيستنا، اليوم ووفقا لظروف الإصابات بالفيروس المنتشرة في أماكن كثيرة بالايبارشية، وحدوث حالات وفيات، وهو الأمر الذي جعل عدد من كنائس الايبارشية والآباء الكهنة يقومون بتأسيس خدمة مساعدة ومتابعة لمرضى كورونا وأسرهم، قررنا تأجيل عودة الصلوات حتى منتصف شهر يوليو المقبل، على أن يتم اعادة تقييم الموقف آنذاك واتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار تعليق الصلوات أو عودتها.

وأشار البيان الي انه بالنسبه لصلوات الأكاليل والجنازات يستمر العمل بالقرارات السابقة باقتصار المشاركة فيها على 6 أفراد للإكليل، وأسرة المتوفي للجنازات.

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كنيسة الأقباط الأرثوذكس بسوهاج تعلق الصلوات حتى منتصف الشهر القادم
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