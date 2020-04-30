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أخبار البلد

الأفراح بـ 6 مدعوين فقط .. تعرف على تفاصيل عودة صلاة "الأكليل"

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:55 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية السماح بإقامة صلوات الأكاليل في الكنائس أو البيوت "كاستثناء".

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له اليوم إنه نظرا إلى أن فترة الخمسين المقدسة تكثر فيها صلوات سر الزيجة "الأكليل" لأنها تأتي بعد الصوم المقدس الذى يستمر لمدة 55 يوما، ويتبعها أيضا صوم الأباء الرسل الذى يمتد لأكثر من شهر، فإن قداسة البابا تواضروس الثاني قرر السماح بإقامة صلوات الأكليل وفقا لمجموعة من الشروط.

وأضاف القس بولس حليم أن إقامة صلاة الأكليل ستتم بعد توقيع العروسين على إقرار بالالتزام بحضور 6 من المدعوين فقط إلى جانب الأب الكاهن على أن يكون كاهن واحد فقط وشماس واحد، وتابع قائلا: "مع مراعاة أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية الواجبة بكل دقة وكذلك تعليمات الوقاية والسلامة والحماية أثناء إقامة الصلوات".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وإيقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.
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