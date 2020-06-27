نوى ذبح أضحية ولم يستطع فهل عليه شيء؟.. الإفتاء توضح

كان زوجي ينوي ذبح أضحية ولم يستطع فهل عليه شيء ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له على قناة اليوتيوب.





وأجاب "عبدالسميع" قائلًا: أنه ليس عليه شئ، لأنه لم يكن يمتلك المال وقتها، حتى بعد أن امتلك مال فليس عليه شئ، لأن الأضحية فى حكمها انها مستحبة ليست من الفرائض، اى انه لم يأثم أن لم يفعلها.





وتابع: أن جميع المستحبات من يفعلها فإنه يأخذ ثوابها ومن لم يفعلها مع عدم ملكه للمال فلا شئ عليه، ومن لم يفعلها مع الملك غاية ما يقال فيه انه فوت على نفسه ثوابها.