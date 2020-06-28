إيفا فارما: أنتجنا كميات من عقار ريمديسفير كافية لاحتياجات الحالات الحرجة

كشف الدكتور رياض أرمانيوس رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما أن عقار "ريمد يسيفير" أصبح جاهزًا وبوفرة للمستشفيات، كاشفًا أن شركته استطاعت تغطية احتياجات كثير من المستشفيات اعتبارًا من الأربعاء المنقضي وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الشركة أنتجت كميات كافية من العقار الذي سيساعد على إنقاذ الحالات الحرجة.









وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن هذا العقار كان الأكثر جدوى على مستوى العالم، حيث يبحث الجميع عنه، لافتا إلى أن هذا العقار الآن موجود في مصر رغم نقصه في العالم وهي رسالة مهمة لطمأنة المريض.









وأكد أن العقار لن يباع في أي صيدليات لكن فقط في المستشفيات ومتوافر للمرضى في حال قررت لجنة الإشراف الطبي حاجة المريض له، كاشفًا أن هذا هو العقار الوحيد منذ جائحة كورونا الذي حصل على إجازة من منظمة FDA الأمريكية للحالات الحرجة.









ونوه إلى أن ميكانيزم الدواء يمنع تكاثر الفيروس وبالتالي يقضي على المرض ويمنع المضاعفات حيث أن الفيروس يستخدم خلية الإنسان كبؤرة للتكاثر كاشفًا أن العقار فقط للحالات الحرجة .



