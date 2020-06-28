بعد دخول مرتزقة أردوغان المنشآت النفطية .. تحذير شديد اللهجة من الأمم المتحدة لـ السراج

بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة ، إلى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المنتهية الصلاحية ، بعد دخول مجموعات المرتزقة الذين يرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، إلى منشآت نفطية ليبية.





وبحسب "بوابة الوسط"، أعربت ستيفاني وليامز ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ، عن انزعاجها الشديد ، بسبب التقارير التي تفيد بدخول مجموعات جديدة من المرتزقة من عدة جنسيات إلى حقل الشرارة ومنشآت نفطية أخرى؛ مما ينذر باستمرار منع إنتاج النفط ، ويهدد بتحويل الهلال النفطي إلى منطقة صراع، ما قد يؤدي لإلحاق أضرار هائلة بالقطاع النفطي، كونه المصدر الوحيد لرزق الليبيين.





وأضافت الصحيفة ، أن "وليامز" ، التقت "السراج" في روما ، وبحثا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.





ودعت وليامز إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم وفي أسرع وقت، وذلك لتجنيب ليبيا إراقة المزيد من الدماء والدمار والتهجير.





وأوضحت الصحيفة أن وليامز استعرضت خلال اللقاء جهود البعثة في المسارات الثلاثة العسكرية والأمنية والاقتصادية، والمساعي التي تبذلها لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، بغية الوصول إلى تسوية شاملة تحفظ سيادة واستقلال ووحدة ليبيا.





كما بحثت سبل التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشفها مؤخرًا في ترهونة، لإجراء تحقيق مهني وشفاف.