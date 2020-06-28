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أخبار البلد

مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:50 ص
مسيرات مصرية بشوارع
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا
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ٍسعيد العربي
أحيا المصريون في نيويورك ونيوجيرسي الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو ، مؤكدين دعمهم  للدولة المصرية والقيادة السياسية  في الإجراءات التي تتخذها لحماية الامن القومي ، فيما يتعلق بملف  «سد النهضة» ورفض التدخل التركي في ليبيا.

وتجمع أبناء الحالية المصرية أمام مبني الأمم المتحدة ، رافعين الأعلام ، مرددين هتافات  «تحيا مصر» ، معلنين  وقوفهم خلف القيادة السياسية في القضايا المصيرية ، معبرين عن ثقتهم في الرئيس " عبدالفتاح السيسى " لقيادة مصر إلى بر الأمان ، وتحقيق طموحات الشعب المصري في الأمن والحياة الكريمة .

وقالت إيمان وهمان رئيس الجالية المصرية في نيويوك إن المصريين اليوم قدموا من نيوجيرسي ونيويورك لتنظيم وقفة أمام مقر الامم المتحدة للتأكيد على عدة رسائل.

وأضافت لـ"صدى البلد"  أن الوقفة كان دعما لموقف مصر في ليبيا وسد النهضة بجانب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن أبناء الجالية حصلوا على تصريح بالمشاركة في الوقفة التضامنية الا أن رموز الجالية لم يحضروا جميعا بسبب التكدسات وكورونا حيث أن التصريح يكون لعدد محدد، موضحة ان الجميع كان يريد المشاركة.
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو
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