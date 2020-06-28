مسيرات مصرية بشوارع أمريكا وتجمعات أمام الأمم المتحدة لإحياء ذكرى 30 يونيو

أحيا المصريون في نيويورك ونيوجيرسي الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو ، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية والقيادة السياسية في الإجراءات التي تتخذها لحماية الامن القومي ، فيما يتعلق بملف «سد النهضة» ورفض التدخل التركي في ليبيا.





وتجمع أبناء الحالية المصرية أمام مبني الأمم المتحدة ، رافعين الأعلام ، مرددين هتافات «تحيا مصر» ، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية في القضايا المصيرية ، معبرين عن ثقتهم في الرئيس " عبدالفتاح السيسى " لقيادة مصر إلى بر الأمان ، وتحقيق طموحات الشعب المصري في الأمن والحياة الكريمة .



