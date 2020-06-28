ضمن منافسات الجولة الـ 28.. إنتر ميلان في ضيافة بارما بـ الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مطاردة لاتسيو على وصافة الكالتشيو.





في المقابل يطمح بارما الذي يقدم نتائج مميزة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم الحالي في مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي.





ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الثامن بـ 39 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.