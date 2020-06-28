لصالح مصر.. 700 مليون دولار حجم عجز الميزان التجاري بين دول الخليج والقاهرة

جهاز التمثيل التجارى أن العلاقات المصرية مع مجلس التعاون الخليجي جيدة، خاصةً مع ارتباطها باتفاقية التجارة الحرة، لافتًا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر ودول الخليج سجل 700 مليون دولار لصالح مصر، وهو ما سيكون له أثر إيجابي.

أكد أحمد مغاوري، رئيسأن العلاقات المصرية مع مجلس التعاون الخليجي جيدة، خاصةً مع ارتباطها باتفاقية التجارة الحرة، لافتًا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر ودول الخليج سجل 700 مليون دولار لصالح مصر، وهو ما سيكون له أثر إيجابي.





رجال الأعمال المصريين التي حضرها رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بدول الخليج عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، إن دول منظمة التعاون الخليجى من أكثر الدول استثمارًا في مصر، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى تليها السعودية ثم الكويت، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر كانت السبب الرئيسى لضخ الاستثمارات الخليجية بمصر.

وقال "مغاوري"، خلال ندوة جمعيةالتي حضرها رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بدول الخليج عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، إن دول منظمة التعاون الخليجى من أكثر الدول استثمارًا في مصر، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى تليها السعودية ثم الكويت، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر كانت السبب الرئيسى لضخ الاستثمارات الخليجية بمصر.







وأضاف أن أزمة كورونا تعتبر أزمة مركبة ومؤقتة، نظرا لعدم وجود مثيل لها فى السابق، وهو ما يؤدي إلى ضرورة رصد الفرص والتحديات بالدول الأخرى لصالح مصر لتحديد العلاقات الاقتصادية المستقبلية.





