لصالح مصر.. 700 مليون دولار حجم عجز الميزان التجاري بين دول الخليج والقاهرة

أكد أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى أن العلاقات المصرية مع مجلس التعاون الخليجي جيدة، خاصةً مع ارتباطها باتفاقية التجارة الحرة، لافتًا إلى أن عجز الميزان التجاري بين مصر ودول الخليج سجل 700 مليون دولار لصالح مصر، وهو ما سيكون له أثر إيجابي.
وقال "مغاوري"، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين التي حضرها رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بدول الخليج عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، إن دول منظمة التعاون الخليجى من أكثر الدول استثمارًا في مصر، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى تليها السعودية ثم الكويت، لافتا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر كانت السبب الرئيسى لضخ الاستثمارات الخليجية بمصر.
وأضاف أن أزمة كورونا تعتبر أزمة مركبة ومؤقتة، نظرا لعدم وجود مثيل لها فى السابق، وهو ما يؤدي إلى ضرورة رصد الفرص والتحديات بالدول الأخرى لصالح مصر لتحديد العلاقات الاقتصادية المستقبلية.
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وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى يتوقع انخفاضا فى معدل النمو الاقتصادى بدول الخليج بنسبة 2.7٪ خلال العام الجاري.
ولفت إلى ضرورة دراسة مدى استيعاب العمالة المصرية المسرحة من دول الخليج، خاصةً العمالة الموسمية بالمصانع والقطاعات المصرية، خاصة بعد تأثر قطاعات السياحة والعقارات بدول الخليج.
وأشار إلى أن هناك توقعات بتراجع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20٪ خلال 2020، وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار، لافتا إلى أنه لا بد من وجود خطة لاستيعاب العمالة المصرية، موضحًا أن صلابة الاقتصاد المصرى ستجعلنا نخرج من تلك الأزمة بسلامة.