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برلمان

رئيس دينية البرلمان: نحمد الله على عودة المساجد لكل راكع و ساجد

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:58 م
المساجد
المساجد
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فريدة محمد
أشاد نواب اللجنة الدينية بمجلس النواب بعودة الصلاة في المساجد وقال النائب أسامة العبد رئيس اللجنة أننا نحمد الله على عودة المساجد لكل راكع وساجد.


وأضاف العبد خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان التي تناقش قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية: "نسأل الله أن يرفع الغمة والبلاء وتعود المساجد بكاملها للعبادة وتفتتح باْذن الله تعالي".


وقال العبد موجها كلامه لوزير الاوقاف  د محمد مختار جمعة الذي يحضر الاجتماع : " نهنئ الأوقاف والشعب المصري بعودة المساجد لأنها بيوت الله سبحانه و تعالى، وان يعفو عنا و يصرف هذا البلاء والوباء والغلاء ".


وأكد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة " أن عودة المساجد  أشعرتنا جميعا بعودة الحياة و الناس كانت في عيد حقيقي ، قائلا:" الناس كانت نازلة و كان هناك يوم عيد بحب و ابتهاج و هناك من ذبح الذبائح أمام المساجد".


وأضاف وزير الأوقاف  أن هذا يؤكد اننا بلد محبة للأديان ولرسول الله و لأولياء الله في كل الأماكن سواء  القرى أو النجوع أو المدن.

ووصف وزير الأوقاف الأداء في تعقيم المساجد بالمبهر، مشيرا إلى أنه تم  تطبيق قواعد المسافات الامنة و التباعد الاجتماعي باحترافية عالية جدا.

وأوضح أن الاهتمام بقضية الوعي و المساجد ستساهم في تفعيل زيادة الوعي ، مشيرا إلى أننا واجهنا في بعض الوقت شُح في بعض أدوات التعقيم و تجاوزنا عنها و توجه بعض الاهالي بالتبرعات ايضا.
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