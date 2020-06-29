بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. برلماني يعلن تطبيق قانون السايس خلال 6 أشهر

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس، يعطى السايس وضعا قانونيًا من خلال الرخصة التي ستمنح له طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا لاختيارات معينة، ولن يستيطع أى شخص الحصول على رخصة تحدد له القانون واللائحة.





وأشار "كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا "سنكون أمام نموذج جديد لتقنين وضع السايس من خلال منحه رقم ومكان وساحة ورخصة محددة المدة وتجدد كل فترة"، مؤكدا أن القانون يعطى ضوابط لمؤجري الساحات أو الشركات التى تنظم ساحات انتظار السيارات الملاكي في المحافظات.





كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون سيعطى ضمانة لأصحاب السيارات، حيث إنه قبل إصدار القانون كان السايس غير معروف الهوية ويسيطر بنوع من البلطجة.





وتابع: "ساحات السيارات ستصبح في أمان بعد تطبيق القانون ، لأنه سيكون معروف الأماكن التي سنتظر فيها وستحصل كل سيارة على رقم ، كما أنه سيكون معروف الشركة التى تؤجرها الإدارات المحلية"، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية ستتضمن ضمانات تتمثل فى وضع كاميرات مراقبة فى المواقف، ما يؤكد على فلسفة القانون في حماية السيارات.





وتوقع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن يتم تطبيق قانون السايس خلال 6 أشهر، بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.





وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا خلال الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء قبل الماضى على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ،المعروف باسم قانون السايس.





ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.