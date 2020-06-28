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تعليم

لمحاربة كورونا.. صيدلة جامعة بدر تنتج المطهرات استعدادًا لامتحانات الفرق النهائية.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:17 م
جامعة بدر
جامعة بدر
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كريم ناصر
حققت كلية الصيدلة بجامعة بدر، طفرة كبيرة فى مجال تصنيع المواد المطهرة بمختلف أنواعها والتى تستخدمها الجامعة فى عملية تطهير جميع منشآتها الإدارية والتعليمية بمختلف الكليات داخل الحرم الجامعى؛ وذلك طبقًا للمواصفات العالمية القياسية فى هذا الشأن؛ وإيمانًا بدور مؤسسات "التعليم العالى"؛ للمساهمة فى مواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد الدكتور محمد الشنوانى، عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر، أن قسمى الكيمياء الصيدلية والصيدلانيات، أنتج أكثر من (300) لتر من المواد المطهرة "كحول 70%" بالمواصفات القياسية المصرية والعالمية USP كمرحلة أولى، لتحقيق الإكتفاء الذاتى لـ"جامعة بدر" وإستخدامها فى تطهير المنشآت الإدارية والتعليمية داخل الحرم الجامعى وتوزيعها على العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر، أن إنتاج تلك المطهرات يأتى فى إطار تفعيل دور الجامعة من خلال كلياتها المتخصصة فى المساهمة الفعالة للحد من إحتكار التجار وقلة وجود المطهرات فى الأسواق وكثرة الطلب عليها من قِبَل المواطنين خلال الأزمة الحالية التى يمر بها العالم من وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الدكتور محمد الشنوانى، إلى أن كلية الصيدلة استعدت بكمية كبيرة من مختلف أنواع المطهرات التى تحتاجها منشآت الجامعة، وذلك فى إطار استعدادات الجامعة لاستقبال الطلبة لأداء امتحانات السنوات النهائية والتخرج، إضافة إلى استقبال العام الدراسى الجديد لتحقيق الإكتفاء الذاتى بالجامعة

وأوضح أن تلك المطهرات تم إنتاجها بفكر وسواعد الزملاء من أعضاء هيئة التدريس بقسمى الصيدلانيات والكيمياء الصيدلية ومعاونى أعضاء هيئة التدريس والفنيين بالكلية.
لمحاربة كورونا.. صيدلة جامعة بدر تنتج المطهرات استعدادًا لامتحانات الفرق النهائية.. صور
لمحاربة كورونا.. صيدلة جامعة بدر تنتج المطهرات استعدادًا لامتحانات الفرق النهائية.. صور
لمحاربة كورونا.. صيدلة جامعة بدر تنتج المطهرات استعدادًا لامتحانات الفرق النهائية.. صور
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