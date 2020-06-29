متى يرد الله روح الرسول في قبره؟.. علي جمعة يكشف 23 حقيقة

يقول ربنا - سبحانه وتعالى - : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ »، منوهًا بأنه ينبغي النظر إلى الكلام والتأمل في معانيه، وتدبر في تلك المعاني السامية، وكيف تنشأ في قلب الإنسان، وكيف تنشئ المسلم النبيل، الذي تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه ... وكيف السبيل إلى ذلك ؟ وكيف أن الله بكل يسر قد قضى الخير فيها ؟.

هل يسمع الرسول سلام الزائر له

وأوضح « جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في تفسير قوله تعالى: « وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ »، فالمجيء أولًا « فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ »، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته البرزخية، يَرُدُّ الله عليه روحه في قبره فيرد السلام على أمته.





واستشهد بما صح في الحديث عن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد اللَّه عليّ روحي حتى أرد عليه السلام» ، حيث إن سيدنا رسول الله خاتم النبيين، فنبوته قائمة فينا إلى يوم الدين، وإنما وفاته لسنة الله في خلقه، ومماته -كما محياه- فيه خير لنا؛ لأن الشريعة قد تمت، واكتمل الدين؛ فكل ما سكت عنه الشرع في حياته -صلى الله عليه وسلم- فهو معفوٌ عنه تكرمة اللهِ هذه الأمةَ المرحومة .





وأضاف أنه لو بقي بيننا فلم ينتقل إلى يوم الناس هذا لزادت التكاليف يوما بعد يوم، ولانبرى أقوام يسألونه عما سكت عنه؛ فحرمت أمور من أجل مسألتهم، وكثرة اختلافهم على نبيهم..! ولكن بعثه الله رحمة مهداة، وقد خيِّر -صلى الله عليه وسلم- فاختار الرفيق الأعلى ، يرد عليه روحه فيستغفر لأمته -صلى الله عليه وسلم- ، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «حياتي خير لكم؛ تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيئ استغفرت الله لكم».





هل النبي حي في قبره ؟