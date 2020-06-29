إصابة محمود قاعود مهاجم إنبي بالكورونا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو إنبي ، أثبتوا سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري المصري باستثناء 4 أشخاص.





وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جميع اللاعبين التحاليل أثبتت سلامتهم باستثناء محمود قاعود مهاجم الفريق البترولي و3 أخرين".





وأوضح: "كما أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بخلاف قاعود، من ضمنهم اللاعب الصاعد أحمد قاسم، وعامل غرف خلع الملابس، وكذلك محلل الأداء".





وقرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضى تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

فى اطار خطة الحكومة للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجى بعد توقف معظم الانشطة المختلفة ومن بينها النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا.









