عملنا كل حاجة ترجع السياحة.. العناني: 400 فندق جاهزة لاستقبال الأجانب

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، تخفيض اسعار وقود الطائرات وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات وتخفيض أسعار التذاكر، تنشيطا للسياحة في ظل جائحة كورونا.





وتابع خالد العناني، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية بشرق القاهرة، إنه تم إنتاج فيديو لاظهار مدى كفاءة أعمال التطهير والتعقيم واتباع الاجراءات السياحية في المطارات وفقًا للمعايير العالمية.





واضاف إلى سن ضوابط صارمة لتعقيم الغرف والحمامات وحقائب النزلاء والمطابخ وكل أجزاء الفندق ووجوب التزام الجميع.





وذكر أنه تم حصول 400 فندق على هذه الضوابط والالتزام بها، مشيرًا الى أنه حتى السفاري والانشطة المائية تم عمل لها قواعد وضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين.