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الرئيس السيسي: نسعى لحل المشكلات وتسهيل حياة المواطن ولن نقبل الفوضى.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:39 م
السيسى
السيسى
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ريهام فيكتور
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات،وأن اليوم لا يوجد تكدس رغم الزيادة الموجودة فى عدد المركبات المتحركة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحاته عدد من المشروعات القومية، اننا كمسؤلين كنا رفقاء بكم ، فنحن نسعى لحل المشكلة وتسهيل حياة المواطن،والحنية مش طبطبة وانا براعيكم واوفر لكم أبسط الأشياء لخدمتكم وأهمها رفع كفاءة الطرق"،لافتا إلى الحنية للشعوب والدول هو حل المشكلات التى تواجهها.

وتابع السيسى: للمسئولين لازم نفكر ازاى نحل المشاكل.. وفى الروبيكى نفذنا مدينة الجلود.. وليه نلاقى عشوائيات جوه المدينة.. والموضوع ده انتهى.. حتى تصل الدولة إلى مجابهة التحديات.. ولن نقبل الفوضى.. ومن الأول اتفقنا اننا نبنى بلدنا مع بعض". 

من جانبه قال ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إننا قمنا بمضاعفة أعداد الكبارى العابرة لنهر النيل  ووسائل ربط سيناء بغرب قناة السويس، علاوة على فتح محاور مرورية جديدة وتطوير التقاطعات الحرجة داخل المحافظات لتقليل زمن الرحلات المرورية وتقليل الخسائر المالية.

واضاف  ايهاب الفار ، خلال كلمته اليوم أمام الرئيس ، أن الخسائر المالية تقدر بـ 175 مليار جنيه سنويا منها 84 مليار جنيه نتيجة زيادة زمن الرحلات المرورية و 23 مليار جنيه  لزيادة استهلاك الوقود و 67 مليار جنيه زيادة معدلات الحوادث يخص القاهرة الكبرى منها حوالى 50 مليار جنيه.
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