الرئيس السيسي: نسعى لحل المشكلات وتسهيل حياة المواطن ولن نقبل الفوضى.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،إن الدولة تعمل منذ 6 سنوات لتطوير الطرق فى مختلف المحافظات،وأن

اليوم لا يوجد تكدس رغم الزيادة الموجودة فى عدد المركبات المتحركة.