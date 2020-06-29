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برلمان

لمواجهة كورونا.. نائب يطالب مستثمري السياحة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:32 م
كشف كورونا
كشف كورونا
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التي أكد فيها أن الدولة مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية من أول يوليو، وأنه جرى اعتماد الإجراءات الاحترازية المعتمدة من مجلس السياحة والسفر، مطالبًا من مستثمرى قطاع السياحة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لانجاح استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية. 

وأعلن "الكورانى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد وزير السياحة والطيران بأن أى فندق يخالف الإجراءات الاحترازية سيتم سحب الرخصة وغلق الفندق مباشرة، مشيدا بنجاح الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد العنانى بصفة خاصة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل احترافية ومهنية لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة المصرى باعتباره واحدا من أكبر القطاعات التى تضررت من التداعيات السلبية لفيروس كورونا من خلال تقديم العديد من التيسيرات الكبيرة لهذا القطاع لجذب مزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد النائب محمد الكوراني بالدور المهم والكبير الذى قام به البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع السياحى مؤكدا ان الدعم المقدم من البنك المركزى المصرى لهذا القطاع غير مسبوق فى تاريخ هذا القطاع المهم والواعد وطالب النائب محمد الكورانى من المصرفى القدير طارق عامر والحكومة الاستمرار فى دعم قطاع السياحة حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب الفضل الأول في دعم وتشجيع قطاع السياحة حتى قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

وحذر "الكورانى" من أى تهاون داخل قطاع السياحة فى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لأن ذلك الأمر سيحدث أضرارا كبيرة على قطاع السياحة مطالبا من جميع المحافظين في مختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية باعطاء أكبر اهتمام لهذا الملف حتى تعود السياحة بكامل طاقتها لتسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ووجه النائب محمد الكورانى تحية قلبية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لحرصه الكبير ليس على تشجيع ودعم الصناع السياحيين داخل المدن والمناطق السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر ولكن لمتابعته الشخصية وحرصه الكبير على ضرورة التزام جميع المستثمرين من أصحاب المنشآت والفنادق والقرى السياحية بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن يكون جميع المحافظين والمسئولين على نفس أداء محافظ البحر الأحمر.
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