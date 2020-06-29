التنمية المحلية: 1268 طلبا تتنافس على 54 وظيفة بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، انه تقدم الي وظائف قيادات التنمية المحلية بالمحافظات ، حتى الآن 1268 طلبا للراغبين فى التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت .





وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه سيتم غلق باب التقديم يوم 30 يونيو المقبل .













وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن تلقي الطلبات من الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).









وأكد شعراوى ، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها لتكون قادرة علي التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .





وأضاف الوزير ، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .