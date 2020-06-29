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رياضة

العرب يغزون أوروبا.. رجل أعمال تونسي يقترب من شراء مارسيليا الفرنسي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اقترب أحد رجال الأعمال التونسيين، من شراء نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في الفترة المقبلة.

وذكر محمد العياشي العجرودي، رجل الأعمال التونسي، أنه دخل في مفاوضات مستمرة مع مالك نادي مارسيليا الفرنسي، الأمريكي فرانك ماجورت، من أجل شرائه.

كان ماجورت نفى الأسبوع الماضي، نية ملاك النادي بيعه نهائيًا في الفترة المقبلة.

وقال العجرودي في تصريحات إذاعية تونسية، إنه في حال إتمام الصفقة، سيتولى هو منصب المدير الإداري، فيما سيتولى رجل الأعمال الجزائري مراد بوجلال منصب رئيس النادي.

يذكر أن نادي مارسيليا يعد من أعرق الأندية الفرنسية، وهو من أندية الجنوب واحتل المركز الثاني في دوري موسم 2019-2020 الذي تم إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا، ولعب له من قبل أحمد حسام ميدو.
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