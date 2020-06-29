د. عصام حجازي يكتب: عقدة إبليس

لا أدري إن كان هناك في علم النفس ما يمكن أن يطلق عليه مثل هذا المسمى، لكن ما أقصده بعقدة إبليس هي توتر الكثير من البشر عند مقابلة أو معرفة من يفوقونهم علمًا أو مهارة ولا أقول خلقًا فلا أحد يخاف أو يشعر بالدونيه ممن يفوقه أدبًا بل الخطر كل الخطر ممن يفوقونه في القدرات والمهارات.









ومن المعروف أن ما أخرج إبليس من الجنة حسب ما تقول الروايات الدينية هو شعوره بالعظمة ورفضه لقبول فكرة أن يأتي أحد يفوقه تكريما أو تعظيما لذا كان الرفض القاطع من إبليس لأن يسجد لآدم كما أمره الرب. وفي رأيي أن آدم كإنسان هو ضحية للتكريم الإلهي له فهو لم يسع إلى منازعة إبليس في مكانته عند الرب كما لم يصارعه من أجل إقصائه من محبة الله بل وجد نفسه منذ خليقته محاطًا بتكريم إلهي ووجد إبليس نفسه مهددا في مكانته عند الله وصورته عند الملائكة والجن. فهل يتنازل إبليس عن تلك المكانه انصياعًا لأمر إلهي بالسجود لأدم أم يدافع عن "أنانيته" وليكن ما يكون؟.







