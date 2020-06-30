تنبأ بوصول أحد المصريين للعالمية.. محمد صلاح يشاهد فيلم «العالمي» لـ يوسف الشريف

حرص محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على مشاهدة فيلم العالمي للفنان يوسف الشريف الذي تنبأ بوصول مصر لكأس العالم ووصول احد المصريين الي العالمية وهو ما حققه محمد صلاح بعدها بسنوات قليلة.

ونشر محمد صلاح فيديو لمشاهدته الفيلم عبر خاصية استوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتوج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.



وحقق ليفربول اللقب بعد موسم مثالي لم يتعرض فيه الليفر للخسارة إلا في مباراة فقط أمام واتفورد.

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فرحة جماهير ليفربول بالتتويج بلقب الدوري تأثرت بعض الشيء بعد انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والعالم أجمع، وتجميد النشاط الكروي لمدة ثلاثة أشهر.



ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي