المانوكا والبرسيم والكافور والجراح أبرزها.. تعرف على أغرب أنواع العسل وفوائدها الصحية.. وكيف تفرق بين الأصلي والمقلد

- تصنيف أنواع العسل حسب الزهرة المستخلص منها

- درجات الحرارة وهطول الأمطار يؤثر على مذاق ولون العسل

- كيفية التفرقة بين العسل المقلد والأصلي









عسل النحل ، فهناك أكثر من 300 نوع يصنع ويستخلص فى مختلف دول العالم، ولكن يتسم كل صنف من العسل بنكهة ولون وفوائد صحية مختلفة عن الأنواع الأخرى. تمتلئ الأسواق بأنواع كثيرة ومختلفة من، فهناك أكثر من 300 نوع يصنع ويستخلص فى مختلف دول العالم، ولكن يتسم كل صنف من العسل بنكهة ولون وفوائد صحية مختلفة عن الأنواع الأخرى.





وأكد موقع "dabur"، أنه يتم تصنيف أنواع العسل حسب مصدر الزهرة المستخلص منها، كما تؤثر درجات الحرارة وهطول الأمطار على مذاق ولون العسل، إضافة إلى ذلك يتميز العسل ذو اللون الفاتح بمذاقه الخفيف مقارنة بالعسل الداكن بمذاقه القوى.





التفرقة بين العسل المقلد والأصلى

يتسم العسل الخام الأصلى بأنه ذو شكل طبيعي أكثر من العسل المقلد، كما يعد أكثر نقاءً من العسل المغشوش أو المقلد الذي يتم تسخينه وتعبئته في مصنع مما يؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.





وكشف موقع dabur، عن أجود أنواع العسل التى تحتوى على قيمة غذائية وصحية عالية، وتتمثل فى ..





- عسل أستر

يتم استخراج هذا العسل ذي اللون الفاتح بشكل رئيسي من منطقة جنوب الوسط في الولايات المتحدة، ويتميز بأن له قواما سميكا وناعما مصحوبا برائحة حلوة مميزة، يميل إلى التبلور بشكل أسرع من معظم أنواع العسل الأخرى المتاحة والأذواق الأفضل عند استخدامه كمحلي طبيعي في مجموعة متنوعة من المشروبات الحلويات.





- عسل الأفوكادو

لا يذوق عسل الأفوكادو أي شيء يشبه الفاكهة ، ولكنه مستخرج من أزهار الأفوكادو في كاليفورنيا، إنه عسل داكن اللون ذو نكهة غنية ويضاف على السلطة أو صلصة البهارات للحصول على مذاق لذيذ.





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- عسل أكاسيا يعرف هذا النوع بأنه عسل خفيف ونقي ، يأخذه طعم الأزهار الرقيقة من رحيق أزهار Robinia pseudo acacia ، والمعروف أيضًا باسم الجراد الأسود في أمريكا الشمالية وأوروبا، يساعد التركيز العالي للفركتوز عسل الأكاسيا على الاحتفاظ بحالته السائلة لفترة طويلة من الزمن، إن محتواه المنخفض من السكروز يجعله شائعًا على نطاق واسع بين مرضى السكر ومع أنه مصدر غني للخصائص المضادة للالتهابات، ويعتبر أنسب علاج لاضطرابات الجهاز التنفسي.





- عسل الزان

يستخدم على نطاق واسع كشراب للفطائر وسلطات الفاكهة بسبب خصائصه العطرية، ومن المعروف أيضًا أن استهلاكه المنتظم يعمل على تحسين مناعة الجسم ، وتحسين الجهاز الهضمي ، وغالبًا ما يستخدم كمكمل غذائى بسبب قيمته الغذائية العالية.





- عسل الحنطة السوداء

أقوى وأغمق أنواع العسل ، ويتم إنتاجه في بعض المناطق الشرقية من كندا، ويعتبر مصدر غني للحديد والمغذيات الأساسية الأخرى كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة أكثر من بعض أصناف العسل الأخرى ، يعد عسل الحنطة السوداء من أكثر أنواع العسل شيوعًا واستهلاكًا على نطاق واسع.



-عسل مانوكا يتم جمع عسل مانوكا الأصلي من المناطق الساحلية لنيوزيلندا من زهرة شجيرة شجرة الشاي، وهو يتألف من خاصية مضادة للبكتيريا غنية تساعد في علاج قرحة المعدة بشكل فعال ، والتهاب الحلق والبرد وعسر الهضم وحب الشباب والبثور وغيرها، يختلف مذاق عسل مانوكا بسبب الاختلاف في المصدر ، ولكنه عادة ما يتميز بطعم قوي.





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-عسل الهندباء

يتم إنتاجه على نطاق واسع في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعادة ما يكون باللون الكهرماني الداكن، يحمل رائحة الهندباء المميزة ، والتي تعتبر عشب طبي في الصين والهند بسبب خصائصها العلاجية.





-عسل الكافور

يستخدم بشكل تقليدي من قبل الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم للحماية من البرد والصداع، نظرًا لتوافره الواسع ، يختلف عسل الكافور في المذاق والنكهة ولكنه يحمل نكهة عشبية مميزة.





-عسل هيذر

من أقوى الانواع وأكثرها لاذعًا ، وتستخدم بشكل شائع في أطباق لحم الخنزير والدجاج ولحم الضأن والمأكولات البحرية واللحوم الباردة، ومعروف أنه مصدر غني للبروتين.





-عسل البرسيم ينتج عسل البرسيم بشكل رئيسي في كندا والولايات المتحدة، مصنوع من أزهار أرجوانية أو زرقاء ، وهو خفيف اللون وله رائحة زهرية خفيفة وطعم، ونظرًا لمذاقه الشهى والمعتدل ، غالبًا ما يستخدم عسل البرسيم فى صناعة الخبز،على الرغم من أن عشاق العسل يفضلون تناوله مباشرة من البرطمان ، إلا أنه يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع مكونات أخرى مثل الشاي وعصير الليمون والحليب المخفوق وغيرها.





-عسل جراح

الداكن اللون و يحتوي على مذاق الكراميل.،و يتميز بأنه علاج فعال للجروح والحروق وحساسية الجلد بسبب النسبة المئوية الأعلى لنشاط النشاط مقارنة بمعظم أنواع العسل المتوفرة في السوق.





-عسل الزيزفون

من أكثر أصناف العسل الغنية طبيًا ، يفضل تناول قبل النوم نظرا لأخصائصه خصائصه المهدئة بشكل كبير في حالات القلق والأرق.، كما يستخدم عسل الزيزفون أيضًا في علاج البرد والسعال والتهاب الشعب الهوائية.