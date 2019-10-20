بهذه الطريقة.. اكتشف العسل الأصلي من المغشوش

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، ان العسل النحل من افضل الاطعمة التى خلقها الله لكن للأسف بعض التجار يقومون ببيع انواع مغشوشة من العسل لجنى المزيد من الارباح على حساب صحة الناس.



وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك كثيرا من الطرق المتعارف عليها للكشف عن حقيقة جودة العسل ومعرفة النوع الاصلى من المغشوش لكن اكثرها دقة واسهلها فى التطبيق هى : وضع نقطة من العسل على اي وسط جاف "ناشف" مثل منديل ورقى وأن العسل الاصلى يكن فيه السكر متماسك بالماء جيدا ولا ينفصل عنه، اما العسل المغشوش ينفصل فيه الماء عن مركبات العسل .



وأشار "سعيد" ان عسل النحل غنى بالفوائد الغذائية ويساعد فى تقوية المناعة وعلاج كثير من الامراض والمشاكل الصحية بل يستخدم ايضا فى العديد من وصفات التجميل لذا لابد ان يكون العسل الذى نستخدمه اصلى.