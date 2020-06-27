مرتين فى الاسبوع.. ماسك الشوفان مع العسل للبشرة الدهنية

تعانى اصحاب البشرة الدهنية من الشوائب وزيوت البشرة، لذلك نقدم لك فى هذا التقرير ماسك الدقيق والشوفان والبيض والعسل يقشر بشرتك ويمتص الزيت الزائد المنتج، يحافظ بياض البيض على بشرتك متماسكة بينما يمتلك العسل خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا لمنع بشرتك من الإصابة بالبكتيريا التي تكون شائعة جدًا أثناء الرياح الموسمية، وفقًا لموقع بولد سكاى".





مكونات ماسك الشوفان مع العسل:

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

1 بياض بيضة

1 ملعقة كبيرة عسل

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طريقة الاستخدام:

في وعاء ، خذ دقيق الشوفان.

قم بفتح بيضة وافصل بياض البيض.

أضيفي بياض البيض إلى دقيق الشوفان المطحون وقلبيه.

أضف العسل والخثارة إليه واخلط جميع المكونات لعمل معجون.

ضعي طبقة متساوية من المعجون على وجهك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفه جيدًا لاحقًا.

استخدم هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة