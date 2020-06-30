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فن

في ذكرى 30 يونيو.. بشرة خير تقترب من نصف مليار مشاهدة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:14 ص
أغنية بشرة خير
أغنية بشرة خير
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سعيد فراج
تحتفل مصر اليوم، السبت، بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل الإخوان ومحمد مرسي.

وتعد أغنية «بشرة خير» للمطرب الإماراتي حسين الجسمى، أحد أبرز أغاني ثورة 30 يونيو، فهي لم تكن أغنية مثل باقي أغاني الثورة، لكنها كانت حالة فريدة، فهي أغنية الشعب المصري كله، الذي ظل يرددها خلال فور طرحها. 

وتزحف أغنية «بشرة خير» لـ حسين الجسمى، نحو النصف مليار مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حققت الأغنية حتى الآن 431 مليون و268 ألف مشاهدة.

وجاءت أغنية «بشرة خير» للمطرب حسين الجسمى لتقلب الموازين، وتحقق نجاحا كبيرا خاصة انها عبرت عن جموع الشعب المصرى وهو ما حرص عليه كاتب الكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان: عمرو مصطفى.

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