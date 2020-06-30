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فن

بسبب كورونا ڤيروس ومنع الطيران.. كليب تيك توك فى قناة محمد رمضان على يوتيوب قريبا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:35 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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ندى فكري
نشر الفنان محمد رمضان فيديو  جديدًا  من خلال  حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا : " بسبب كورونا ڤيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر #كليب #تيك_توك قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب "


وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

- ايوه بقي يا نمبر وان
-  فخورين بيك
- برافو عليك


 يذكر ان حققت أغنية كورونا فيروس لـ الفنان محمد رمضان، مشاهدات وصلت إلى 16 مليون و972 ألف مشاهدة،منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا. 

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين اعتمادا على الرقصات الاستعراضية و الصورة المبهرة.


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