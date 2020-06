بسبب كورونا ڤيروس ومنع الطيران.. كليب تيك توك فى قناة محمد رمضان على يوتيوب قريبا

View this post on Instagram

بسبب كورونا ڤيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر #كليب #تيك_توك قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب #tiktok #musicvideo S🔥🔥N 💣🇺🇸🤝🇪🇬💣