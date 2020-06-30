سيسي العز والمجد.. ولا نصر من غير مصر .. شاعر سعودي يبدع قصيدة مؤثرة في ذكرى 30 يونيو

عبر الشاعر السعودي المخضرم حسان الطيار عن حبه وتضامنه مع الشعب المصري فى احتفاله بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو بقصيدة حملت أسمى معانى الوفاء والإخلاص من السعوديين لمصر.









وجاءت القصيدة المكونة من 32 بيتا من الشعر زاخرة بكلمات فاضت بحب مصر ومعبرة عن مدى التلاحم والترابط بين الشعبين ومؤكدة على الدور الريادى والمحورى التى تلعبه مصر فى المنطقة من ثقل على كافة المستويات.









وأشاد الشاعر السعودي خلال قصيدته بالرئيس السيسي ودوره فى استعادة مصر بعدما اُختطفت قائلا "حتى أراد الله يوما عبده .. سيسي كان العز وكان المنجد".









ويعرف عن الشاعر حسن الطيار مواقفه المحبة والداعمة لمصر دائما وعبر عن ذلك فى قصائد عديدة.







