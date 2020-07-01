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منوعات

قلوب تفيض بالرحمة.. سيدة تعطل الطريق لمساعدة قطة رضيعة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:30 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته ثوان معدودة لسيدة صينية استوقفها مشهد صغير ولكنها قررت أن تعبر عما بداخلها من رحمة  .

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" على تويتر ، أن تلك السيدة توقفت في منتصف الطريق ولمساعدة قطة رضيعة للوصول إلى القطة الأم بعد محاولات فاشلة منها بسبب جسمها الضعيف وقوتها المعدومة.  

وتسبب توقف تلك السيدة إلى تعطل حركة سير السيارات في الشارع ، إلا انهم التفتوا لما تقوم به تلك السيدة وبدأوا يتفهموا الموقف 
ويتوقفوا عن استخدام آلات التنبيه. 

لم يتعد ذلك الموقف الثوان ، إلا أنه أثبت أن الرحمة تجوز على البشر 
والحيوانات ايضا، وضربت تلك السيدة مثالا رائعا في الأخلاق السامية . 

وأشاد رواد التواصل الإجتماعي على السيدة بسبب ما قامت به ، و تمنوا أن يتمثل بها الجميع بعد ذلك الموقف الرحيم . 
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