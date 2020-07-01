هند النعسانى: وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات سوق العمل.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني إن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أكدت حرص الحكومة المصرية على تحقيق انطلاقة قوية للصناعة الوطنية.











وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال تقديمها حلقة اليوم بالفقرة الاقتصادية ببرنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مركز تكنولوجيا الإنتاج التابع لمجلس الصناعة بالوزارة قام بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية.









وأشارت إلى أن وزارة الصناعة تعمل على ربط منظومة البحث العلمى بمشروعات ريادة الأعمال وسوق العمل، وجار حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.









برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.









ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.









كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.