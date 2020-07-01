رئيس جامعة القناة تجري بنفسها إجراءات الكشف على الطلاب قبل دخول الامتحانات

، فى امتحانات السنة النهائية وقياس درجة الحرارة.

تأمين دخول طلاب الجامعة، اليوم

وأعلنت رئيس جامعة قناة لسويس، أن الامتحانات مستمرة غدا الخميس بكليات الجامعة متمنيه لابناءها الطلاب التوفيق والنجاح والسلامة. الامتحانات





وتفقدت رئيس الجامعة الكليات، وذلك للوقوف على آخر استعدادات الامتحانات.

هذا وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعه والمشرف علي كلية الحاسبات والمعلومات أن الكلية تستعد لاستقبال ١٦٧ طالبا وطالبة هم إجمالي عدد طلاب الفرقة النهائية بالكلية لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠





هذا وقامت الدكتوره ماجدة هجرس رئيس الجامعة بتفقد اخر استعدادات الكلية لبدء الامتحانات الأول من يوليو القادم وسط إجراءات احترازية مشددة .





حيث تم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول طلاب كلية الحاسبات بعد المرور من كبائن التعقيم وصولا إلى الكلية.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس عن وضع خريطة توضيحية للطلاب علي موقع الكلية توضح لكل طالب الدور واللجنة والمدرج وصولا للمكان المخصص لجلوس الطالب وتوجهت الدكتورة ماجدة هجرس الي العيادة الطبية بالكلية وذلك للوقوف علي مدي جاهزتها لاستقبال الطلاب.





اقرا ايضا:









ومن ناحيتها أضافت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الطلاب موزعين داخل ١٣ لجنة (٨٩ طالب بقسم علوم الحاسب و ٧٨ طالب بقسم نظم المعلومات) هذا ويؤدي الطلاب الإمتحانات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.





كما حرصت رئيس الجامعة علي متابعة الإجراءات وتعليق الجداول وضوابط حسن سير العملية الامتحانية الخاصة بالطلاب مشدده علي حضور المراقبين و الملاحظين قبل ساعة علي الأقل من بداية الإمتحانات وذلك لمتابعة اجراءات التعقيم للطلاب قبل دخول اللجان.





وعلي جانب آخر واصل الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية بالتوجه لكلية الآداب والعلوم الإنسانية حيث استقبله الدكتور عادل السعدني عميد الكلية والذي اكد ان الكلية تستعد لاستقبال ١٥٠٤ طلاب وطالبة بـ١١ شعبة داخل ٧١ لجنة امتحانية وقام عميد الكلية بتوضيح وجود ٨ مداخل للكلية وذلك لإستقبال الطلاب وضمان عدم التزاحم.

وأشار إلى تخصيص بوابة كلية التمريض لدخول طلاب الكلية مع وجود علامات استرشادية للطلاب و أسهم توضحية لمسارات الطلاب للحفاظ علي التباعد مع تقسيم الطلاب علي يومين الأربعاء والخميس من كل اسبوع يوم لطلاب اقسام الاجتماع، الجغرافيا، التاريخ والحضارة واليوم الثاني لباقي اقسام الكلية حيث تم تقسيم الطلاب على المبنيين التعليميين لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.





وتابع الدكتور محمد شقيدف بتفقد كلية التربية واستقبله الدكتور مدحت صالح حيث يؤدي ١٠٢٨ طالب وطالبة الإمتحانات ب١٩ شعبة داخل ١٨ لجنة كما أشار الدكتور مدحت صالح إلى وجود ٤٣١ علامة توضيحية للطلاب بالإضافة إلى وضع مخططات سير الطلاب بداية من بوابة تمريض وحتى وصول الطلاب للجان.





واختتم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد مركز القياس والتقويم مشددا علي أنه لن يسمح لأعضاء هيئة التدريس الدخول لغرفة التصحيح وسيقوم الموظف بتسلم الاوراق وتصحيحها وتسليمها مرة اخري لعضو هيئة التدريس ولن يتم قبول أوراق الإجابة إلا بعد مرور ٤٨ ساعة على الامتحان مشددا على ضرورة ارتداء كل من عضو هيئة التدريس والمصحح قفازات طبيه وكمامة.