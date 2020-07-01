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حوادث

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:27 م
صدى البلد
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ندى حمودة- أحمد مهدي
قرّرت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس ريناد عماد، فتاة التيك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء بعد إلقاء القبض عليها في الدقي.

ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله عماد"  وشهرتها "ريناد عماد" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقدّم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.


وبمواجهة المتهمة الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها، وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرزيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.


جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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