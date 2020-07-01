بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

قرّرت نيابة شمال الجيزة الكلية، حبس ريناد عماد، فتاة التيك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء بعد إلقاء القبض عليها في الدقي.





ووجهت النيابة للمتهمة اتهامات إنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.





