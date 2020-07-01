إقامة قنصلية في بنغازي.. ليبيا تتفق مع اليونان على مناقشة ترسيم الحدود البحرية

قال مجلس النواب الليبي إنه اتفق مع اليونان، على تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.









كان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، استقبل اليوم، الأربعاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس لمناقشة الملف الليبي.









وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية اليوناني بمبادرة عقيلة صالح تشكيل مجلس رئاسي جديد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.









وأدان دندياس بشدة الغزو التركي لليبيا، مشددا على أن وجود قوى أجنبية في طرابلس لا يؤدي إلى حل.









ودعا وزير الخارجية اليوناني لرحيل القوى الأجنبية عن ليبيا؛ خاصة تركيا.









وأكد وزير الخارجية أنه أبلغ رئيس البرلمان الليبي قرار نظيره اليوناني بإعادة تشكيل لجنة لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.







