سقوط موظفي خدمة عملاء مزيفين نصبوا على عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى يضم (5 عناصر إجرامية – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم وبحوزتهم (11 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 63 شريحة هواتف محمولة – ماكينة تحصيل أموال – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامى") .. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإرتكاب عدد (7) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





