القبض على مزور العملات المحلية في بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد العملات المحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكولوجيا المعلومات قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد العملات المحلية وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (جهاز "لاب توب" وهاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – طابعة ألوان - مبلغ مالى عملات "محلية مقلدة" - أوراق طباعة لفئة مالية محددة).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





