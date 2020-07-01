عشت حالة حب وعشق.. سميرة سعيد تنشر فيديو لأغنية بعد حبك.. شاهد

شاركت الفنانة سميرة سعيد ، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهرت سميرة سعيد فى الفيديو من احدى حفلاتها و هى تغنى اغنيه " بعد حبك".





وكتبت معلقه على الفيديو:" في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك ‎أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس..

‎عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وكإنها حالة وجدانية حقيقية..

‎(حين يتوحّد الخيال مع الواقع)

‎من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه









أقرأ ايضا:













يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت "أنت أقوي"، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.



