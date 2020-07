عشت حالة حب وعشق.. سميرة سعيد تنشر فيديو لأغنية بعد حبك.. شاهد

View this post on Instagram

في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك".. أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس.. عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وكإنها حالة وجدانية حقيقية.. (حين يتوحّد الخيال مع الواقع) من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه.. @amirmahrous @ashrafsalem14