فيديوجراف.. جامعة أكسفورد تصدم العالم بأحدث أبحاثها عن لقاح كورونا

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وانتشرت مؤخرا العديد من التصريحات لأكثر من فريق بحثي عن إمكانية توافر لقاح فيروس كورونا في الشهور القادم وفي ظل هذه التصريحات خرجت جامعة اكسفورد البريطانية بتصريح قلب الموازين رأسا على عقب، حيث أكدت أنه بالرغم من نجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا أنه لا يمكن تنفيذ تلك التجارب في وقت قريب وأنهم ينتظرون السيناريو الأسوأ خلال الفترة القادمة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن حول أبحاث جامعة اكسفورد البريطانية عن لقاح فيروس كورونا من خلال الفيديو جراف التالي.