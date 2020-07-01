تسجيل نادر لـ عزت أبو عوف.. للأسف وفاة عادل أدهم كانت فرصة لنجاحي

اليوم 1 يوليو ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف ننشر مقطع لتسجيل صوتي نادر له في أحد أحاديثه مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٦، والذي سأله فيه عن وفاة الفنان الكبير عادل أدهم أعطته الفرصة ليحقق نجاح وتواجد بالفن؟
ليجيب ابو عوف: للاسف جدا أن رحيل الفنان عادل أدهم لا يعوض وآخر لقاء بيننا كنا بنصور فيلم اسمه علاقات مشبوهة ولا تتخيل هو حبيبي قد ايه هو حبيب الكل وكان صديقاً لوالدي.
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وأضاف: هو أول واحد شجعني أيام فرقة "فور ام" برقصه في إحدى الحفلات وفي آخر يوم اتقابلنا فيه قالي عزت تعال علي فكرة انا عايز اقولك حاجة من زمان انت الفلين "شرير الشاشة" الجديد، وكان ذلك بحضور سمير صبري الكلام ده.
الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.
وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "ضبط وإحضار"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها من الأعمال الهامة.