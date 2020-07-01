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أخبار العالم

ترامب: "حياة السود مهمة" رمز للكراهية.. والكلمة شوهت الشارع الفاخر في نيويورك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن حركة "حياة السود مهمة" هي رمز للكراهية.

وقالت ماكناني ردا على أسئلة الصحفيين المستنكرة، بأن ترامب يقصد الحركة التي تناهض الشرطة وتدعو للفوضى والعنف هي رمز للكراهية وليس الكلمة بحد ذاتها، 

وكان ترامب وصف اليوم الأربعاء قرار مدينة نيويورك برسم شعار "حياة السود مهمة" أمام برج ترامب في الجادة الخامسة بأنه "رمز للكراهية".

وقد أثارت تعليقات ترامب الأخيرة التي هاجمت حركة"حياة السود مهمة" إدانة سريعة من مجموعات إصلاح شرطة مدينة نيويورك.

كما انتقد ترامب التخفيضات التي طرأت على تمويل قسم شرطة المدينة وكتب على تويتر أن قرار العمدة بيل دي بلاسيو برسم "حياة السود مهمة" في الشارع أمام برج ترامب "يشوه هذه الجادة الفاخرة".
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