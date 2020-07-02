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مرأة

وداعا للإحراج.. علاج سريع لتشقق الكعبين

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:32 ص
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
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لمياء الياسين
تعانى من تشقق الكعبين وتريدين إعادة النعومة إلى قدميك المتعبتين والقضاء على تشقق الكعبين بوصفات سحرية تخلصك من إحراج
تشقق الكعبين يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.


وصفة  صودا الخبز وزيت الخزامى

يمكنك مزج جل الاستحمام و زيت الخزامى أو البرتقال أو الليمون العطري  ونقع القدم بها لمدة 20 دقيقة

وصفة العسل 

يمكنك علاج تشقق الكعبين عن طريق مزج الملح والسكر والقهوة معًا، ونقع القدمين حوالى 30 دقيقة، ثم غسلهما

وصفة صودا الخبز

يمكنك نقع قدميك  لمدة 10 دقائق فى 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز والتقليب  ثم شطفها بالماء

وصفة  الشاي

لتشقق الكعبين قومى بخلط  أو زيت شجرة الشاي في الماء. سيساعد ذلك على ترطيب بشرتك والتخلص من التشقق على الفور

وصفة  قشور الأنانس
 ضعى قطعة صغيرة من قشر الأناناس الطازج على منطقة تشقق الكعبين  ولفها بقطعة من القماش لإبقائها في مكانها. 
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