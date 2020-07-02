وداعا للإحراج.. علاج سريع لتشقق الكعبين

تشقق الكعبين يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



يمكنك مزج جل الاستحمام و زيت الخزامى أو البرتقال أو الليمون العطري ونقع القدم بها لمدة 20 دقيقة



يمكنك نقع قدميك لمدة 10 دقائق فى 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز والتقليب ثم شطفها بالماء

وصفة الشاي





وصفة قشور الأنانس

