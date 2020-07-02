نمشي شارع النيل.. مي حلمي تشارك في تحد جديد على تيك توك.. شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت مي حلمي في الفيديو واضعة "فلتر" على عينيها، وتغني أغنية "الليله باليل.. نمشي شارع النيل".





وتزوجت الإعلامية مى حلمى بالفنان محمد رشاد بعد أن ألغى حفل الزفاف بعد خلافات بين العروسين.







مي حلمي تتألق بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام





وكان أثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها، خصوصًا بعد نقل مى إلى أحد المستشفيات، حيث تدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.