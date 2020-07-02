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سيارات

شاهد صور السيارة بنتايجا الـ SUV الجديدة من بنتلي

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة بنتلي عن سيارتها الجديدة الفاخرة من فئة SUV طراز بنتايجا، التى تعد سيارة رياضية متعدّدة الاستعمالات، كما أنها تتميز بفخامة التصميم وتغيرات محدثة وكاملة.


تصميم الهيكل الخارجي الجديد للسيارة الفاخرة بنتايجا لم يغير شيئا فى الأسس التصميمية لدى بنتلي، ولكن إضافة لمسات الفخامة على نوعية السيارات SUV العصرية مقارنة مع أي شركة أخرى للسيارات الفاخرة.


أما عن التصميم الداخلي للمقصورة، فقد أصبحت أكثر رقيا مما كانت عليه فى الماضي، إلى تقديم الأحدث في مجال التقنيات الخاصّة داخل السيارة، حيث شهدت عملية تحديث بارزة من الداخل والخارج على حد سواء. 


وقال أدريان هولمارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بنتلي موتورز"، "منذ لحظة إطلاقها قبل نحو خمس سنوات، أصبحت بنتايجا المعيار الأساسي في قطاع سيارات الـSUV الفاخرة، ومثل كونتيننتال GT، أوجدت بنتايجا فئة جديدة بالكامل في السوق.


وأضاف هولمارك " منذ أن أرسينا المعايير، انضم العديد غيرها إلى هذا القطاع، لكن ليس هناك أي سيارة أخرى قادرة على توفير مستوى القدرات ذاته لمنافسة بنتايجا، و نعيد رسم معالم القمّة في فئة سيارات الـSUV الفاخرة بحيث تصبح أعلى مما كانت عليه، وحتى أبعد بكثير عن المنافسين.


وتابع "لقد استمعنا إلى عملائنا وأجرينا تحسينات على الأشياء التي تهمّهم أكثر شيء، وبالتالي تشكّل بنتايجا الجديدة امتدادا عصريا وجميلا لقدرات وإنجازات السيارة الأساسية.


الجدير بالذكر أن شركة بنتلى أنتجت أكثر من 20,000 سيارة بنتايجا تم صنعها يدويا بدقة عالية منذ إطلاق هذا الطراز.

شاهد صور السيارة بنتايجا الـ SUV الجديدة من بنتلي
شاهد صور السيارة بنتايجا الـ SUV الجديدة من بنتلي
شاهد صور السيارة بنتايجا الـ SUV الجديدة من بنتلي
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