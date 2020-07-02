الكويت تعلن شفاء 675 إصابة من كورونا بإجمالي 38390 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس أخر تطورات فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الكويتية أنه تم شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافين إلى 38390 حالة.





وفي سياق منفصل قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن كبار الأطباء حذروا الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ممن ظهرت عليهم أعراض شديدة، من أنهم قد يكونون عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة.





وكشف الأطباء، إن المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة أو علاج في المستشفى، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمشكلات في الصحة العقلية بسبب الصدمة النفسية الناجمة عن مكافحة العدوى.