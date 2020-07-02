بنزيما يقود هجوم ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي للانفراد بصدارة الدورى الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد منافسه خيتافي اليوم في تمام الساعه العاشرة مساء علي ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الاسباني .
ومن المتوقع ان يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : تيبو كوروتوا
الدفاع : كارفاخال - راموس - فاران - ميندي
الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش
الهجوم : أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس
ويسعي فريق ريال مدريد لمواصلة صدارة ترتيب الدورى الاسباني وتوسيع الفارق مع برشلونة، الذي فقد 4 نقاط في صراع الصدارة خلال اخر مواجهتين امام سيلتا فيجو واتليتكو مدريد .
ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 71 نقطة من 32 مباراة بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة ، ويحتل فريق خيتافي المركز السادس برصيد 52 نقطة .