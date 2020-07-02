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رياضة

بنزيما يقود هجوم ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي للانفراد بصدارة الدورى الإسباني

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:29 ص
بنزيما
بنزيما
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عبدالله هشام
يستضيف فريق ريال مدريد منافسه خيتافي اليوم في تمام الساعه العاشرة مساء علي ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الاسباني . 

ومن المتوقع ان يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد المباراة بتشكيل كالتالي : 
حراسة المرمى : تيبو كوروتوا

الدفاع : كارفاخال - راموس - فاران - ميندي

الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم : أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس 

ويسعي فريق ريال مدريد لمواصلة صدارة ترتيب الدورى الاسباني وتوسيع الفارق مع برشلونة، الذي فقد 4 نقاط في صراع الصدارة خلال اخر مواجهتين امام سيلتا فيجو واتليتكو مدريد . 

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 71 نقطة من 32 مباراة بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة ، ويحتل فريق خيتافي المركز السادس برصيد 52 نقطة .
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