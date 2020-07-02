مواقفه مع الشعب كلها إنسانية.. برلماني: السيسي يعطي المثل والقدوة للمسئولين

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بصفة مستمرة بجولات مفاجئة لمواقع العمل والإنتاج.





وقال "عامر" فى بيان، الخميس، إن الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس السيسى خلال الساعات القليلة الماضية لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر ومتابعته لسير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.





كما أشاد بتشديده المستمر على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع انما هى دليل قاطع على الحرص والاهتمام الكبيرين من الرئيس السيسى على صحة جميع العاملين بمواقع العمل والانتاج.





ووصف المهندس محمد فرج عامر حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له بأنه يأتى ضمن المواقف الانسانية المتعددة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف الشرائح من الشعب المصري العظيم.



