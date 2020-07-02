AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مواقفه مع الشعب كلها إنسانية.. برلماني: السيسي يعطي المثل والقدوة للمسئولين

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريده محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على القيام بصفة مستمرة بجولات مفاجئة لمواقع العمل والإنتاج. 

وقال "عامر" فى بيان، الخميس، إن الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس السيسى خلال الساعات القليلة الماضية لعدد من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر ومتابعته لسير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع. 

كما أشاد بتشديده المستمر على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع انما هى دليل قاطع على الحرص والاهتمام الكبيرين من الرئيس السيسى على صحة جميع العاملين بمواقع العمل والانتاج.

ووصف المهندس محمد فرج عامر حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له بأنه يأتى ضمن المواقف الانسانية المتعددة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع مختلف الشرائح من الشعب المصري العظيم.

وأكد عضو مجلس النواب، ان الرئيس السيسى دائما هو المثل والقدوة لجميع المسؤولين من وزراء ومحافظين وغيرهم فى مثل هذه المواقف الإنسانية التى يجب أن تكون دستورا ومنهاج عمل لكل المسئولين بالدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة البرلمان تؤيد إجراءات التقشف الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا

فرج عامر يهنئ السيسى والشعب بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو: أنقذت مصر من الدمار

فرج عامر: السيسى مقاتل عظيم وقائد انجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بالقاهرة

استفسر عن أحواله المعيشية ومتطلباته.. الرئيس السيسي يتحدث مع احد الباعة الجائلين خلال جولته بمدينة نصر

تحدث إلى أحد الباعة واستفسر عن أحواله.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر..ويتابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإزالة لافتات نادي القرن من نادي الزمالك

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

الأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف وتاتو.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة

في 20 دقيقة فقط .. إليك أقوى وصفة تبييض البشرة

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا